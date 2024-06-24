Загруженность дорог Подмосковья утром в понедельник составила 3 балла

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Утром в понедельник загруженность дорог Московской области составила 3 балла. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Минтранс Подмосковья просит быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.