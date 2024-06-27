Загруженность дорог Подмосковья утром в четверг составила 3 балла

сегодня в 11:31

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. На автомобильных дорогах зафиксировано 948 тыс. автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Дмитровском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Минтранс Подмосковья просит быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.