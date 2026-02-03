Загруженность дорог Подмосковья утром 3 февраля составила 5 баллов

сегодня в 12:57

Утром 3 февраля загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, что на 30,7% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 3 февраля на дорогах региона находилось 727,5 тысячи автомобилей. Это на 30,7% меньше по сравнению со средними значениями за прошлый месяц.

Основные затруднения движения зафиксированы в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию, не отвлекаться на телефон и быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и парковке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.