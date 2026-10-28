Загруженность дорог Подмосковья утром 28 октября достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром в среду, 28 октября, составляет 4 балла, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

При планировании поездок в Москву необходимо учитывать ограничения автомобильного движения на центральных улицах столицы в связи с проведением саммита.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.