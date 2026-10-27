Загруженность дорог Подмосковья утром 27 октября составила 4 балла

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Загруженность дорог Московской области утром во вторник, 27 октября, составила 4 балла. Затруднения движения наблюдаются на двух федеральных трассах и ряде шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 27 октября загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла. Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей в связи с возможными осадками быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.