Загруженность дорог Подмосковья утром 26 мая достигла 5 баллов

Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 мая оценивается в 5 баллов. Затруднения движения зафиксированы на ряде вылетных магистралей региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, осложнения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать установленный скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Актуальную информацию о ситуации на дорогах и работе транспорта в регионе публикуют в официальном канале министерства в MAX по ссылке: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.