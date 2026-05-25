Загруженность дорог Подмосковья утром 25 мая достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 25 мая оценивается в 5 баллов. На трассах региона зафиксировано более 1,6 млн автомобилей, что на 58,1% выше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Движение затруднено на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском и Щелковском шоссе. Сложная обстановка сохраняется на Носовихинском, Варшавском, Калужском и Киевском направлениях.

Кроме того, плотный поток наблюдается на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, быть внимательными при маневрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.