Загруженность дорог Подмосковья утром 17 апреля достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 17 апреля составила 4 балла, на трассах зафиксировано более 1 млн автомобилей. Показатель на 3,4% выше средних значений прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.