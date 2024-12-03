Загруженность дорог Подмосковья составляет 6 баллов вечером 3 декабря

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Во вторник вечером, 3 декабря, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям нужно быть внимательными на дорогах — возможна гололедица. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.