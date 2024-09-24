Загруженность дорог Подмосковья составляет 6 баллов вечером 24 сентября
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Во вторник вечером, 24 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Новорижском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Рублево-Успенском, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.