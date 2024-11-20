Загруженность дорог Подмосковья составляет 6 баллов вечером 20 ноября

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В среду вечером, 20 ноября, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Рязанском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей в связи с возможными осадками просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.