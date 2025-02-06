Загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла вечером 6 февраля

В четверг вечером, 6 февраля, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Призываем водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.