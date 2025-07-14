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Еще 33,8 тыс заявлений на запись в колледжи подали на портале Подмосковья

За прошедшую неделю на портале госуслуг Подмосковья подано еще 33,8 тыс. заявлений на запись в колледж, а всего с начала года электронной услугой воспользовались порядка 72 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Онлайн-услуга «Запись в колледж» возглавила топ-5 услуг на региональном портале на прошедшей неделе. Второй по популярности услугой стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали почти 14 тыс. заявлений на ее получение. Также в рейтинг вошли: запись в школу (свыше 12 тыс. заявлений), выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 7,7 тыс. заявок), а также присвоение адреса (более 3,3 тыс. заявлений).

Напомним, на региональном портале доступно более 390 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.