Школьников Богородского округа познакомили с работой спасателей центра МЧС РФ

Воспитанники Дома культуры «Стромынь» Богородского округа вместе с наставниками решили отправиться на познавательную программу в Ногинский ордена Жукова спасательный центр МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники спасательного центра показали маленьким гостям тренажеры в натуральную величину — имитацию нефтеперерабатывающего и химического заводов, завалы при обрушении зданий, вертолет для отработки прыжков с парашютом.

Также ребята посмотрели познавательный фильм о работе спасателя МЧС. Невероятное оживление у ребят вызвала встреча с кинологами и их подопечными — четвероногими друзьями.

А еще детвора в этот день «тушила пожар» в специальных непромокаемых костюмах, разматывала пожарный рукав, каталась на самой настоящей пожарной машине с мигалками и сиреной и квадроцикле, собирала автоматы и научилась не теряться при оказании первой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.