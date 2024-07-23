Загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла во вторник вечером
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Во вторник вечером загруженность дорог Московской области составила 4 балла, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдались на Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Осташковском, Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Борисовском и Калужском шоссе.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.