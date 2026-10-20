Загруженность дорог Подмосковья достигла 6 баллов

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Загруженность дорог Московской области утром во вторник, 20 октября, составляет 6 баллов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 20 октября загруженность дорог Подмосковья составляет 6 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на трассах А-105 и М-2 «Крым».

Движение также затруднено на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.