Загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов утром

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Дороги Московской области утром в четверг, 29 октября, загружены на 4 балла. В регионе зафиксировали 1,1 млн автомобилей — на 8,4% больше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 29 октября загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. По данным регионального Минтранса, на дорогах зафиксировали 1,1 млн автомобилей — на 8,4% больше среднего значения за сентябрь.

Основные затруднения в сторону Москвы наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и учитывать перекрытия в центре столицы.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.