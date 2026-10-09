Загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов утром 9 октября

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Загруженность дорог Московской области утром в пятницу, 9 октября, составляет 4 балла. Основные затруднения наблюдаются в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром в пятницу, 9 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла.

Движение в сторону Москвы затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.