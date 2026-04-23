Загруженность дорог Подмосковья 23 апреля достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 23 апреля составила 5 баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В Московском регионе 23 апреля идет дождь, порывы ветра достигают 15 м/с. В связи с ухудшением погоды водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров. Автомобилистам рекомендуют заранее снижать скорость у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также не парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

При ДТП или чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.