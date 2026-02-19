Загруженность дорог Подмосковья 19 февраля достигла 7 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 19 февраля составила 7 баллов, на трассах региона зафиксировали более 610 тысяч автомобилей, что на 42% ниже средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения отмечаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Плотный поток также сохраняется на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В четверг в регионе идет сильный снегопад, местами наблюдаются метель, гололедица и снежные заносы. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Тем, кто уже находится за рулем, следует учитывать увеличение времени в пути, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров. В случае ДТП или другой чрезвычайной ситуации необходимо покинуть автомобиль, отойти за пределы проезжей части и позвонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.