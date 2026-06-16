Загруженность дорог Подмосковья 16 июня достигла 6 баллов

Утром 16 июня загруженность дорог Московской области составила 6 баллов, на трассах зафиксировали более 1,1 млн автомобилей, что на 7% выше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, затруднения движения отмечены на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей быть внимательными из-за дождя, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Перед пешеходными переходами автомобилистам рекомендуют снижать скорость и пропускать пешеходов.

Актуальная информация о дорожной ситуации и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.