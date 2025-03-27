Загруженность дорог Московской области в четверг утром составляла 4 балла

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, водить плавно, заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.