Загрутдинов: завершена отделка конечной станции в рамках строительства хаба Говорово

На западе Москвы в рамках строительства улично-дорожной сети к транспортному хабу Говорово подошли к концу работы по внутренней отделке здания конечной станции, сообщил руководитель департамента строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Станция находится в районе Солнцево.

Реализация данного проекта даст возможность разделения пешеходных и транспортных потоков, комфортные зоны пересадки, доступность для пассажиров и маломобильных групп населения, а также обеспечит сокращение времени пересадки с одного вида транспорта на другой.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 96%. Там проходят работы по пересадке зеленых насаждений и уходу за рулонным газоном.

«Всего в рамках реализации проекта предусматриваются строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 1,65 км. В том числе реконструируют улицу Татьянин Парк протяженностью 378 м и улицу 50 лет Октября протяженностью 498 м. Также здесь оборудуют 2 зарядные станции электробусов, 5 светофорных объектов, отстойно-разворотную площадку, плоскостные стоянки легкового транспорта и выполнят переустройство электрических сетей и дождевой канализации, строительство блочно-распределительных подстанций», — уточнил Загрутдинов.

Также уже был открыт выезд с ул. 50 лет Октября на Боровское шоссе в сторону области.