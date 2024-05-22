Загрутдинов: в эскалаторном тоннеле вестибюля станции БКЛ «Рижская» ставят кольца

сегодня в 07:30

Более трети от необходимого количества колец установили в эскалаторном тоннеле строящегося второго вестибюля станции большой кольцевой линии метро «Рижская». Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Станция БКЛ «Рижская» является пересадочной на Калужско-Рижскую линию метро. Один подземный вестибюль, расположенный под Рижской площадью, на станции уже есть.

«Строительство второго вестибюля необходимо для увязки различных видов транспорта. Интеграция метрополитена с вокзальным комплексом в будущем позволит повысить комфортное передвижение пассажиров при пересадке на Московские центральные диаметры (МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4), а также на высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва», — пояснил Загрутдинов.

Он добавил, что станция «Рижская» располагается на глубине свыше 60 м, а возводимый эскалаторный тоннель соединит ее со вторым вестибюлем.

«Всего проектом предусмотрено 165 колец эскалаторного хода, 81 из которых уже установили. Чугунные тюбинги диаметром 10,5 м изготавливают в России», — рассказал глава стройдепартамента.

Вестибюль № 2 станции «Рижская» будет располагаться в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка.