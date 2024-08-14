Загрутдинов: в электродепо «Южное» оборудуют моечный комплекс вагонов

сегодня в 09:25

Рабочие начали монтаж оборудования в моечном комплексе строящегося электродепо «Южное», которое будет обслуживать составы Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Эта система разработана специально для вагонов московского метро. Установлены арки нанесения моющих средств, ополаскивания и обдува, подвижной портал, блоки растирочных боковых щеток, а также щетки для мойки крыш и скосов», — отметил Загрутдинов.

Моечный комплекс разместят в отстойно-ремонтном корпусе. Площадь отдельного производственного помещения составит 1,8 тыс. кв. м. В здании окончили архитектурно-отделочные работы.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, мощности комплекса будут позволять за сутки обслуживать 12 поездов.

«Процесс мойки всех поверхностей подвижного состава будет выполняться без привлечения ручной обработки: полностью в автоматическом режиме, по заданной оператором программе, и приводиться в действие по мере продвижения состава», — сказал Жуков.

Высокоэффективная экономичная арка будет выполнять ополаскивание боковых, задней, передней частей состава и его крыши. Устройство способно также покрывать вагоны воском. Также новое оборудование позволить производить сушку вагонов на высокой скорости.

Большая часть оборудования в депо — отечественного производства. Ряд систем поставляют из дружественных стран. Благодаря современных техрешениям оборудование позволит сократить время обработки поездов при соблюдении принципов экологичности с трехступенчатой очисткой использованной воды.