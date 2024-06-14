Загрутдинов: смонтированы металлоконструкции корпуса электродепо «Столбово»

сегодня в 11:30

Рабочие выполнили монтаж металлоконструкций в здании отстойно-ремонтного корпуса (ОРК) электродепо «Столбово», в котором будут обслуживать подвижной состав Сокольнической и Троицкой линий метро. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«При возведении отстойно-ремонтного корпуса будущего электродепо „Столбово“ общей площадью 46 тыс. кв. м, предназначенного для обслуживания подвижного состава Сокольнической и Троицкой линий метрополитена, использовано 3 тыс. т металлоконструкций», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что завершение их монтажа позволяет приступить к устройству профлиста кровли — его площадь составит 37 тыс. кв. м. Также рабочие начали наносить огнезащитное покрытие на колонны здания.

Сооружение здания ОРК ведут круглосуточно с полноценной ночной сменой. Всего на объекте работает порядка 3 тыс. человек в сутки. В отстойно-ремонтном корпусе предусмотрели 33 канавы — для отстоя, мойки, периодического ремонта и техобслуживания ТО-4, которое подразумевает обточку колесных пар современным колесотокарным комплексом.

Всего электродепо «Столбово» будет состоять более чем из 50 зданий.