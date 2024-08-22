Загрутдинов объяснил, зачем москвичам нужна Южная рокада

Загрутдинов заявил, что по Южной рокаде можно объехать МКАД и Третье кольцо

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью «Российской газете» рассказал о строительстве Южной рокады, готовой более чем на 90%. По словам главы Депстроя, пользуясь этой магистралью, москвичи смогут миновать «очень загруженные дороги», такие как Третье транспортное кольцо и МКАД.

Загрутдинов обратил внимание, что благодаря Южной рокаде объединятся крупные дороги — проспект Вернадского и Ленинский, Мичуринский, Пролетарский, Кутузовский проспекты, а также Каширское, Варшавское и Бесединское шоссе, улицы Люблинская и Липецкая. Через Южную рокаду московские автомобилисты также смогут выезжать на федеральные трассы — М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

«На МКАД 21 развязку клеверного типа заменили на новые, все пересечения на них теперь имеют более безопасные направленные съезды», — добавил начальник столичного департамента.

По словам Рафика Загрутдинова, после достройки Южной рокады также появится прямой путь от Южного административного округа до Юго-Восточного АО.