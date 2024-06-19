Загрутдинов: на станции метро «Бачуринская» облицевали пол платформенной части
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Окончена облицовка гранитом пола платформенной части на станции метро «Бачуринская» будущей Троицкой линии метро. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«Для оформления станции используются гранит различных оттенков: стекло, а также алюминий и нержавеющая сталь. Архитектурной особенностью станции стали 12 светильников-турбин. Вес каждого из них — 750 кг, а длина варьируется от 8 до почти 10 м. Архитектурно-отделочные работы выполнены на 72%», — рассказал Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что сейчас станция уже находится на высокой степени готовности. Вместе с оформлением рабочие ведут на объекте монтаж инженерного оборудования.
Станция мелкого заложения (порядка 15 м) «Бачуринская» располагается в окружении сложившейся застройки района Коммунарка в ТиНАО. Наземные павильоны с платформой связывают лестничные сходы. Станцию оборудуют лифтами для маломобильных жителей.
Благодаря открытию улучшится транспортное обслуживание жителей Коммунарки в Новомосковском административном округе столицы, а также сократятся временные затраты пассажиров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о скором окончании возведения 3 станций Троицкой линии метро.