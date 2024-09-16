Загрутдинов: на новый участок МСД ушло более 16 тыс куб м бетона

При создании объектов дорожной инфраструктуры нового участка южного направления МСД между трассой М-2 «Крым» и МКАД использовали свыше 16 тыс. куб. м бетона. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что во время создания участка московского скоростного диаметра суммарной длиной 4,4 км возвели крупные искусственные сооружения. Рабочие не только создавали дорожное полотно, но и обустраивали монолит и монтировали металлоконструкции.

«При строительстве тоннеля под МКАД, моста через реку Битцу и эстакады-съезда на Симферопольское шоссе использовано свыше 16 тыс. куб. и бетона, а при возведении мостовых сооружений применялись также сборные железобетонные и металлические коробчатые балки», — отметил Рафик Загрутдинов.

В основании дорожного полотна объекта применяли технологии жесткого укатываемого бетона.

По словам главы инжинирингового холдинга АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, благодаря такому способу сокращается срок строительства, а меньшее содержание воды в смеси делает итоговый продукт долговечнее и прочнее.

Для создания основания дорожного полотна нового участка МСД использовалась технология с применением жесткого укатываемого бетона.

«Укатываемый бетон отлично переносит значительные нагрузки, он применяется также при строительстве взлетно-посадочных полос и различных гидротехнических сооружений», — пояснил Жуков.

Он добавил, что во время создания нового участка московского скоростного диаметра использовали свыше 14,5 тыс. куб. м жесткого укатываемого бетона, а сверху него — более 34,5 тыс. т асфальтобетона.

АО «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства отдельных участков МСД. За время работы специалисты компании участвовали в создании более 6 тыс. км автомобильных дорог, свыше 100 эстакад и мостов, 300 надземных и подземных пешеходных переходов. На сегодняшний день специалисты холдинга создают объекты улично-дорожной сети на территориях крупных градостроительных проектов в Москве и в Новой Москве, а также реализуют ряд участков Южной рокады.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об окончании возведения дороги-связки между Симферопольским шоссе и МСД.