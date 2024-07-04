сегодня в 11:30

Загрутдинов: на 20% готов пешеходный переход через ж/д Курского направления

В Щербинке строят подземный переход через пути Курского направления московской железной дороги. На объекте закончили вынос инженерных сетей и обустройство щитового экрана перехода, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Проектом предусматривается строительство подземного пешеходного перехода длиной тоннельной части 86,4 м, в том числе устройство трех лестничных сходов и двух лифтов. Готовность объекта — более 20%», — рассказал Загрутдинов.

Он уточнил, что по контракту сроки реализации проекта — июнь 2025 года. Сейчас на объекте идет устройство лифтовой шахты со стороны Новостроевской улицы, а также лестничных сходов.

Благодаря переходу населенные пункты столичного района Щербинка, которые разделены Курским направлением МЖД, получат безопасную пешеходную связь. Также безопасное передвижение станет возможным для пассажиров остановок общественного транспорта на Железнодорожной и Новостроевской улицах, располагающихся восточнее и западнее железнодорожных путей.

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