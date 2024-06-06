Загрутдинов: котлованы южного перехода у вокзала Тимирязевская готовы на 80%

Вблизи московского городского вокзала Тимирязевская строят инфраструктурные объекты, среди которых — городской паркинг и галерея-переход. Проект завершат в августе 2024 года, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Работы по устройству котлованов южного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе выполнены более чем на 80%. Мы продлеваем его через Савеловское направление Московской железной дороги и Проектируемый проезд № 3359», — сказал Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что общая стройготовность объекта — 77%. Ввести в эксплуатацию его планируют в августе 2024 года.

Крупный транспортный проект разделит транспортные и пешеходные потоки, улучшит транспортное обслуживание ближайших районов и обеспечит комфортные зоны пересадки.

Сейчас на объекте завершают строительство пешеходной галереи от дома № 19б до № 21б на улице Яблочкова, переустройство существующих и прокладку новых инженерных сетей. По новой схеме перезапустили движение наземного городского пассажирского транспорта с улицы Яблочкова на новую разворотную площадку.