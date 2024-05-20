Загрутдинов: готовы инженерные сети транспортного узла «Хорошевская»

сегодня в 11:30

Устройство инженерных сетей транспортного узла «Хорошевская» завершено. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Создание технологической части транспортного узла „Хорошевская“ продолжается. Сейчас ведется устройство улично-дорожной сети, а также благоустройство на территории площадью 33 тысячи квадратных метров. Работы включают в себя озеленение, создание тротуаров и прокладку инженерных систем», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что сейчас готово наружное освещение, переустроены электросети, установлен новый светофор и проложена дождевая канализация.

Проект предусматривает создание очистного сооружения для приема и отвода с территории узла и будущего проезда № 5488 поверхностного стока. Сооружение оборудовано системами сигнализации, связи, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления и подземным резервуаром производительностью 5 куб. м в час.

Рабочим предстоит проложить 1002 м линий связи. Запланирована реконструкция примерно 880 м дорог. Будут обустроены парковка на 118 автомобилей, заездные карманы, перроны посадки и высадки пассажиров наземного транспорта. Будет нанесено более 12 тыс. кв. м верхнего слоя асфальта.