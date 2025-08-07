сегодня в 10:18

Задерживаются 11 пассажирских поездов по направлению в Крым и из него

В четверг утром случилась задержка 11 поездов «Таврия», следовавших как в Крым, так и с полуострова в другие города России, сообщает пресс-служба ж/д перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В пути задерживаются 7 составов, следующих в Крым. Это:

поезд №585 Волгоград — Симферополь, отправившийся 6 августа. Согласно данным на 9:00 по Москве, он опаздывает на 4,5 часа.

поезд №92 Москва — Севастополь, выехавший 5 августа. Задержка — 4 часа.

поезд №173 Москва — Евпатория, также отправлением 5 августа. Он задерживается на 4,5 часа.

поезд №163 Москва — Феодосия, отправившийся 5 августа. Задержка — 5 часов.

поезд №28 Москва — Симферополь, поехавший 6 августа, задерживается на 3,5 часа.

поезд №179 Санкт-Петербург — Евпатория, выехавший 5 августа, опаздывает на 3 часа.

поезд №474 Смоленск — Симферополь отправлением 5 августа, задержка составляет 1 час.

С полуострова на материковую часть России следуют с опозданием следующие поезда:

№178 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением 6 августа. Задержка — 6 часов.

№174 Евпатория — Москва отправлением 6 августа. Задержка — 5,5 часа.

№92 Севастополь — Москва отправлением 6 августа. Задержка — 5 часов.

№98 Симферополь — Москва отправлением 7 августа. Задержка — 1,5 часа.

Перевозчик указывает, что время задержки составов в пути может измениться. «Гранд Сервис Экспресс» делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию. При этом не уточняется, по какой причине возникла задержка.

Пассажирам напомнили, что питьевая вода есть в неограниченном доступе в кулерах. Им по возможности предоставляют питание. Начальники поездов занимаются информированием о времени задержки в пути.

Актуальная информация о задержках составов доступна по телефону горячей линии: 8 (800) 775-54-53.