За сутки на дорогах Подмосковья провели два цикла обработки дорог против скольжения

Дорожные службы Московской области продолжают работы по обеспечению безопасного проезда на дорогах. За минувшие сутки более 1 200 единиц спецтехники провели два цикла уборки снега и противогололедной обработки проезжей части, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники Подмосковья днем провели обработку и уборку более 22 тыс. км дорог, а ночью — более 15 тыс. км. Сейчас дорожные службы продолжают работы по обеспечению безопасного проезда — особое внимание уделяют опасным участкам: съездам, мостам, эстакадам, а также дорогам с интенсивным транспортным потоком», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

До конца недели в Московском регионе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью сохраняется минусовая температура — местами возможна гололедица. На следующей неделе прогнозируют резкое потепление.

Минтранс Подмосковья призывает водителей с пониманием отнестись к работе уборочной техники — не блокировать проезд, соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили на остановках. А также быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.