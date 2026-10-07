Глава городского округа Химки Инна Федотова проверила качество капитального ремонта участка дороги Терехово–Ивакино. Она лично проехала по нему, чтобы оценить условия, с которыми ежедневно сталкиваются жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт на участке протяженностью 3,5 км завершили 21 сентября. По результатам экспертизы работы признаны соответствующими нормативам. В рамках капремонта полностью заменили асфальтовое покрытие, нанесли дорожную разметку и установили искусственные дорожные неровности из асфальтобетона там, где это необходимо.

«При поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева мы продолжаем приводить в порядок дорожную сеть округа, делать ее удобнее и безопаснее для жителей. Будем и дальше своевременно обновлять участки, которые этого требуют», — отметила Инна Федотова.

В 2026 году в план ремонта в Химках включили 21 участок дорожной сети. Общая протяженность обновленного полотна составит более 18 километров. Основной объем работ пришелся на восстановление 18 муниципальных дорог. До конца сезона капитально отремонтируют еще два участка: улицу Соколовскую в микрорайоне Новогорск и участок в деревне Носово (от улицы Лесной к СНТ «Регион», «Луч» и «Радуга») в Луневском.