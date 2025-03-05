За руль под мухой: юрист оценила новый закон о лекарственном опьянении на дороге

«Документ сырой и никчемный. Не совсем понятно, какие анализы и исследования должны проводиться, а также за чей счет. Нет четкого списка, какие лекарственные препараты запрещены к употреблению, если человек планирует сесть за руль. Не прописан и такой момент: если водителю прописано лекарство врачом, как ему получить допуск к управлению автомобилем», — сказала эксперт.

По ее словам, такие документы должны регулировать то, для чего они создаются. Необходимо согласовать перечень запрещенных к употреблению водителями лекарственных препаратов.

Разработка законопроекта началась в 2022 году после того, как Конституционный суд обратил внимание на этот пробел в законодательстве. Тогда езда после приема лекарств с содержанием спирта или психотропных компонентов считалась нарушение ПДД, но не образовывала состава административного правонарушения.