За руль под мухой: юрист оценила новый закон о лекарственном опьянении на дороге
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Юрист Анна Черепанова заявила, что законопроект о запрете водителям в России управлять транспортными средствами под воздействием лекарств необходимо серьезно дорабатывать, сообщает RuNews24.ru.
«Документ сырой и никчемный. Не совсем понятно, какие анализы и исследования должны проводиться, а также за чей счет. Нет четкого списка, какие лекарственные препараты запрещены к употреблению, если человек планирует сесть за руль. Не прописан и такой момент: если водителю прописано лекарство врачом, как ему получить допуск к управлению автомобилем», — сказала эксперт.
По ее словам, такие документы должны регулировать то, для чего они создаются. Необходимо согласовать перечень запрещенных к употреблению водителями лекарственных препаратов.
Разработка законопроекта началась в 2022 году после того, как Конституционный суд обратил внимание на этот пробел в законодательстве. Тогда езда после приема лекарств с содержанием спирта или психотропных компонентов считалась нарушение ПДД, но не образовывала состава административного правонарушения.