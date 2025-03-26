За неделю в Подмосковье эвакуировали более 4 тыс автомобилей

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 288 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 199 автомобилей больше показателей предыдущей недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Красногорске (439 ТС), Ленинском (380 ТС), Химках (380 ТС), Мытищах (325 ТС), Люберцах (292 ТС) и Пушкинском (251 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывайте въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.