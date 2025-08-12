За неделю в Подмосковье эвакуировали 3,9 тыс авто за нарушение правил парковки

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено 3 951 автомобиль, припаркованный с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 167 транспортных средств больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах, где чаще всего нарушали правила: Химках (377 ТС), Красногорске (373 ТС), Ленинском (342 ТС), Мытищах (307 ТС), Люберцах (286 ТС).

Среди марок автомобилей: KIA (414 ТС), ВАЗ (282 ТС), Hyundai (292 ТС), Geely (214 ТС) и Nissan (190 ТС).

Минтранс Подмосковья обращает внимание водителей на соблюдение правил парковки и стоянки и призывает не оставлять машины на переходах, остановках или на проездах во дворы — так вы препятствуете проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Транспортное средство могут эвакуировать за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), а также на автобусной остановке. Помимо штрафа за нарушение правил парковки, необходимо оплатить перемещение эвакуированного ТС — для легковых автомобилей оно составляет 5 010 рублей, и хранение ТС на штрафстоянке — 1 360 рублей в сутки.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.