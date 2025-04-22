За год в Подмосковье погибли 65 мотоциклистов, еще 617 получили травмы

Проблема аварийности с участием мотоциклистов остается актуальной для Подмосковья. Так, по итогам года на дорогах области в ДТП погибли 65 водителей мототранспорта, еще 617 человек получили травмы различной степени тяжести, об этом на встрече с журналистами рассказал замначальника полиции — начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 80 тысяч единиц мототранспорта. Эта цифра постоянно увеличивается. <…> Статистика говорит о том, что фактически в каждой десятой дорожной аварии с пострадавшими фигурируют пользователи мототехники. Так, в 2024 году на автодорогах Подмосковья произошло 584 дорожных аварии с участием водителей различных мототранспортных средств. В результате данных ДТП 65 человек погибли и 617 получили травмы», — рассказал Кузнецов.

По словам замначальника полиции, все аварии произошли из-за того, что один из водителей, будь то автомобиль или мотоцикл, нарушил правила дорожного движения. Сотрудники ГАИ выяснили, что каждый седьмой мотоциклист пренебрегал в том числе правилом использования специального шлема во время движения.

Чаще всего аварии с участием мотоциклов происходят из-за того, что кто-то из водителей не уступает проезжую часть другому участнику движения. Почти половина ДТП с мотоциклистами произошла на региональных автодорогах, 36% ДТП пришлись на муниципальную дорожную сеть и 18% произошли на дорогах федерального значения.

Наиболее аварийно-опасными с точки зрения совершения ДТП с мототранспортом стали Балашиха, Одинцово, Солнечногорск, Химки, Домодедово, Истра, Подольск, Орехово-Зуево и Мытищи.

Кузнецов призвал всех автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Сотрудники ГАИ планируют проводить профилактические меры, направленные на повышение безопасности в регионе. Для этого в том числе ведутся работы по улучшению системы оказания медицинской помощи при ДТП и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Развитие по этим направлениям идет в плановом порядке и находится на постоянном контроле у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства региона», — добавил Кузнецов.