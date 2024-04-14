За год в Москве появилось 19 новых поездов «Иволга 3.0»

В Москве за последний год появилось 19 новых поездов «Иволга 3.0». Все они состоят из отечественных материалов на 97%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Данные поезда отличаются повышенной эргономичностью и низким уровнем шума. Также в поездах сделали удобными кресла, увеличили число сидячих мест, а также установили 1,6 тыс. зарядных устройств.

Также установлены климат-контроль с системой обеззараживания и адаптивное освещение. Лампы в утреннее время светят ярким, бодрящим светом, а вечером - мягким и успокаивающим.

«Иволга 3.0» быстрее своих предшественниц за счет динамичного разгона и торможения.