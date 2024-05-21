Профилактические рейды по безопасности прошли на трех ж/д станциях в Раменском

Специальные рейды по безопасности на железной дороге прошли в Раменском на станциях Быково, Кратово и Есенинская, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

В рамках мероприятия сотрудники транспортной полиции совместно с волонтерами раздали более 40 информационных листовок пассажирам и напомнили о соблюдении правил безопасности на объектах ж/д инфраструктуры.

В Московской области для снижения смертности на железной дороге, ежедневно сотрудники транспортной полиции проводят специальные дежурства на станциях, где зафиксировано наибольшее число смертельных случаев.

Минтранс призывает всех жителей и гостей региона следовать правилам: не отвлекаться на телефон и переходить через ж/д пути только на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.