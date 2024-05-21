Полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел в Подмосковье

Городской округ Зарайск стал центральной площадкой Подмосковья полумарафона «ЗаБег.РФ». На старт вышли более 800 бегунов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участников восьмого крупнейшего старта страны приветствовала двукратный бронзовый призер в командной гонке по конькобежному спорту, депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева. Трасса в Зарайске провела спортсменов по известным достопримечательностям города: Зарайский кремль, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Водонапорная башня постройки 1916 года, Церковь Ильи Пророка, а также Церковь Троицы Живоначальной. Старт и финиш был организован на площади у мемориала «Вечный огонь».

Участники преодолели четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21.1 км. Традиционно каждый спортсмен получил футболку, брендированный мешок, стартовый пакет, памятную медаль на финише и подарки от партнеров мероприятия.

В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» состоялсяуже в восьмой раз и снова объединил всю Россию. Во всех регионах страны на старт вышли одновременно более 160 тыс человек. Более того, спортивное событие прошло в рамках международного полумарафона OneRun, который суммарно собрал свыше 29 тыс. любителей бега и прошел в таких странах, как Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Камерун, Непал, Кыргызстан, Армения, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.