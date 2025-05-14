За безопасностью езды на электросамокатах в Петербурге следят скауты

В 2025 году власти Санкт-Петербурга заключили соглашение с кикшеринговыми компаниями о создании безопасной среды в связи с активным использованием электросамокатов в теплое время года, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» сейчас запрещают аренду устройств во время снега и дождя, «Яндекс Go» также на 20% увеличил число специалистов, контролирующих безопасность в местах начала и завершения поездок.

На самокатах «МТС Юрент» к началу сезона появились поворотники, а число СИМ сократили с 20 до 12 тысяч: это позволяет избежать пробок с данными устройствами. За безопасностью следят скауты, к самокатам не допускают несовершеннолетних.

За нарушение правил можно лишиться и личного самоката, и прав на него. Езда в нетрезвом виде наказывается штрафом до 100 тыс. рублей, езда вдвоем на одном самокате — в 5 тыс. рублей.