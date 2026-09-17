Взрыв, возгорание, опасность: что грозит, если приклеить телефон к окну в метро

Тренд с приклеиванием телефона к окнам вагонов метро в России может обернуться административной ответственностью, если будет установлена угроза безопасности движения, сообщил РИАМО адвокат и владелец юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских.

Тренд с приклеиванием телефона к окнам вагона метро — челлендж из Дели, где его официально запретили. Человек приклеивает телефон к окну, а затем бежит снаружи за поездом.

«Если правоохранительные органы составят протокол и установят, что эти действия создавали угрозу безопасности движения, тогда человека могут привлечь к административной ответственности. Потому что неизвестно, что произойдет с самим телефоном, когда поезд въедет в тоннель: отвалится он или нет? А если отвалится, что произойдет — взрыв, возгорание или еще что-то?» — пояснил Терских.

Какие есть запреты в московском метро?

Об ограничениях в столичной подземке РИАМО рассказала юрист Ольга Федорова. Один из пунктов, на который обратила внимание специалист, — упаковка личного транспорта перед поездкой.

«Провоз велосипеда/самоката без чехла. Формально — нарушение правил перевозки грузов и вещей пассажиров», — отметила Федорова.

В опубликованных правилах Московского метрополитена уточняется, что запрет касается взрослых велосипедов и средств индивидуальной мобильности без чехлов или упаковки. Для детских велосипедов предусмотрено исключение.

Юрист также напомнила об ограничениях на провоз крупногабаритных вещей. По данным перевозчика, сумма длины, ширины и высоты ручной клади не должна превышать 150 см, а длина длинномерных предметов — 220 см. Исключение предусмотрено для детских и инвалидных колясок.

Отдельно Федорова обратила внимание на вмешательство пассажиров в работу транспорта. За остановку поезда без реальной необходимости (стоп-кран, аварийная кнопка) грозит ответственность.

Правила метро запрещают без надобности пользоваться устройствами остановки, связью «пассажир — машинист» и колоннами экстренного вызова.

В список неочевидных ограничений специалист включила и проход с мороженым. Однако запрет касается не любого такого продукта: в правилах речь идет о мороженом и напитках в открытой таре, а также других продуктах и предметах, которые могут испачкать пассажиров, вагоны или оборудование станции.

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