Вызовет народное возмущение: эксперт о плате за каждый километр пробега в Москве

«Мое экспертное мнение заключается в том, что этого не введут. Все это для того, чтобы создать новостной фон. Мы платим транспортный налог, мы платим акциз на бензин, и народ просто не потерпит того, чтобы кто-то ввел подобное. Это противоречит любому здравому смыслу. А если человек, допустим, наматывает на такси 100 тыс. км в год — как это вообще учитывать?» — сказал Баканов.

Он указал на то, что у нас уже есть платные дороги и даже перевод любой нынешней дороги на платную основу требует огромных финансовых вливаний: система телеметрии (сбор данных о движении), камеры, терминалы оплаты.

«Нужно понимать: либо каждую улицу оснастить соответствующими комплексами фиксации, либо оборудовать машины системами передачи данных. Это огромные массивы информации — терабайты, а может уже и петабайты — которые нужно хранить и обрабатывать. Это приведет к коллапсу. Поэтому я не думаю, что у нас есть такие безумцы, которые готовы это реализовать», — отметил автоэксперт.

Баканов подчеркнул, что это слишком дорого, нереально и вызовет народное негодование.

Ранее в Сети появилась информация, что все дороги в Москве собираются сделать платными, чтобы решить проблему с пробками. Оказалось, что Минтранс не рассматривает эту идею. Такую «инициативу» в виде частного мнения озвучил член Общественного совета при Минтрансе РФ Михаил Блинкин в беседе с изданием «Абзац».