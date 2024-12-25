Высокие ставки по автокредитам в 2025 г не остановят россиян от покупки машины

Несмотря на то, что ожидается снижение количества выдаваемых кредитов на автомобили в 2025 году из-за высокой ключевой ставки ЦБ, автокредитование по-прежнему будет востребовано среди россиян, сообщил РИАМО директор компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев.

«Многие эксперты ожидают падение рынка автокредитов в 2025 году из-за высокой ключевой ставки. Я считаю, что автокредитование как было, так и будет востребованным, потому что, как показывает практика, если человеку нужна машина здесь и сейчас, высокая ставка по кредиту его не остановит», — заявил Матвеев.

По мнению эксперта, покупатель не станет ждать лучших времен, когда ставка снизится, и все равно приобретет авто даже на невыгодных условиях.

Со временем, после смягчения политики регулятора, хозяин кредитного авто просто рефинансирует свой кредит, добавил Матвеев.