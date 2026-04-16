Выбор сократится: эксперт рассказал, что будет с шинами после введения пошлин

«В целом выбор шин сократится. Когда на рынке есть и отечественные, и импортные варианты, потребитель выигрывает, потому что может выбирать по цене и характеристикам. При введении дополнительных пошлин и сборов этот выбор сужается. При этом внутренние производители получают преимущества. Такая протекционистская политика в целом логична и применяется во многих странах», — сказал Баканов.

Он добавил, что вопрос в последствиях для отдельных сегментов. Например, для грузовых шин, от которых напрямую зависит логистика. Это может привести к росту стоимости перевозок, а значит, и конечных товаров. Дополнительные расходы перевозчиков в итоге закладываются в цену для потребителя.

«Также есть риск для узких сегментов. Если нет достаточного предложения, например, по грязевой резине, люди, которые профессионально работают в условиях бездорожья, включая спасательные службы, будут вынуждены платить значительно больше за необходимое оснащение», — отметил автоэксперт.

Баканов уточнил, что это же касается серого импорта, в частном порядке такие поставки возможны. Но с учетом обязательной маркировки и текущих требований это становится сложнее.

«Кроме того, крупный импортер с налаженной логистикой и прямыми контрактами работает эффективнее. Поставки через посредников, в обход, зачастую обходятся дороже, поэтому такие схемы не всегда оправданы», — рассказал он.

Производители российских автомобильных шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой защитить внутренний рынок от дешевой китайской продукции. Одна из таких мер защиты — введение 30-процентной пошлины на импорт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.