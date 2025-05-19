Вскоре в Одинцове появится медленная зарядная станция для электромобилей

В 2025 году в 15 муниципалитетах Московской области планируется установить 20 медленных электрозарядных станций от компании «Мособлэнерго». В настоящее время проводится конкурс на закупку оборудования — прием заявок завершился 16 мая. Поставщик будет определен через неделю — 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо Одинцовского округа медленные ЭЗС появятся в Домодедово, Коломне, Серебряных Прудах, Долгопрудном, Химках, Клину, Мытищах, Ивантеевке, Егорьевске, Куровском, Раменском, Сергиевом Посаде, Черноголовке и Щелково.

Мощность медленных ЭЗС ниже чем у стандартных и обычно ограничена 22 кВт. Они заряжают электроавтомобили не так быстро — время зарядки в зависимости от состояния аккумулятора варьируется от нескольких часов до суток. К преимуществам медленных ЗЭС относят экономичность, большую экологичность и сбережение ресурса аккумуляторных батарей.

Одновременно с медленными ЭЗС в Московской области продолжится установка обычных быстрых электрозарядных станций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.