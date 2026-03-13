Все стабильно: самокаты в Москве можно арендовать без мобильного интернета

Сервис кикшеринга «Юрент», как часть группы компаний МТС, включен в «белый список» Минцифры РФ. Он должен оставаться доступным даже при ограничениях в работе мобильного интернета. Дополнительно пользователи сервиса в Москве и регионах смогут арендовать самокат с помощью SMS, сообщили РИАМО в пресс-службы компании «Юрент».

Для начала поездки на самокате при неработающем мобильном интернете достаточно будет открыть приложение сервиса, в предложенном меню выбрать опцию «арендовать по SMS» и отсканировать QR-код на руле самоката. После этого у пользователя автоматически откроется окно SMS, в котором будет введен номер самоката — его нужно будет просто отправить. После отправки электросамокат активируется и будет готов к поездке. Завершить аренду можно аналогичным способом. Тариф автоматически будет выбран «Поминутный».

Как это работает: все самокаты и велосипеды в парке оснащены IoT-модулем, который максимально адаптирован к ситуациям отключения мобильного интернета. Такие устройства можно будет арендовать по SMS, даже если у пользователя проблема с мобильным интернетом и не грузится приложение. Однако если и сам самокат будет не на связи с компанией, эта функция не поможет арендовать транспортное средство.

«Все это позволит пользователям начинать и завершать поездки. Если какие-то проблемы все-таки возникнут, наша служба поддержки оперативно решает подобные вопросы», — сообщили в пресс-службе «Юрент».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.