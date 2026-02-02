Все больше выплат по ОСАГО превышает лимиты, установленные законом

По сведениям Национальной страховой информационной системы (НСИС), в прошлом году в стране на случаи выплат более лимита по «железу» зафиксировано 8,04% возмещений (143 885), а в 2024 году их было 7,03% (139 116). В возмещении вреда жизни доля выплат сверх лимита неизменно выше: к 2025 году на них приходилось 37,47% возмещений (1686), это на 0,65 п. п. превышает показатели 2024 года (1878).

На сегодняшний день в РФ максимальная сумма страховой выплаты по вреду жизни и здоровью составляет 500 тыс. рублей, а по имущественному ущербу — 400 тыс. рублей.

Как отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, вопрос о повышении лимита выплат по вреду жизни и здоровью до 2 млн рублей сейчас официально вынесен на обсуждение. По оценкам организации, для 90% потерпевших сегодняшние лимиты остаются достаточными, но увеличение доли превышений за последние годы говорит о том, что корректировка становится более актуальной и необходимой.

